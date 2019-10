Valzer di nomine in municipio, tocca ad esperto in “pianificazione strategica”: 12 mila euro per sei mesi

Gela. Dopo gli esperti per la comunicazione istituzionale, il sindaco Lucio Greco, in un periodo caldo quanto a nomine in municipio, cala il tris, sempre con una chiamata di “fiducia”. A Palazzo di Città, c’era bisogno di un esperto in “pianificazione strategica”. Così, il primo cittadino ha scelto l’ingegnere messinese Pietro Inferrera. Anche in questo caso, nessun avviso pubblico. L’amministrazione comunale, almeno in termini di consulenti, ha deciso di affidarsi a professionisti, comunque vicini alla linea dettata dal sindaco. Nel caso dell’ingegnere, che percepirà dodicimila euro per sei mesi, è comunque possibile rintracciare un curriculum vitae, perlomeno in rete. L’elenco della sue collaborazioni è molto lungo. Ha già operato sia per conto di aziende private che di enti pubblici. Si è occupato anche di portualità, ma soprattutto di “grandi progetti di sviluppo”.