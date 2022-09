Vamos! Il Gela C5 vince 2-1 con gli spagnoli Cosano e Rodriguez protagonisti

Le dichiarazioni a fine partita

“La partita – dice Enzo Fecondo – non dimostra che noi siamo la favorita, è ancora troppo presto per dirlo, ma ci da la consapevolezza di poter stare in alto. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma già vedo ottimi risultati sul piano atletico e tattico. Vincere contro il Viagrande era importante così come sarà importante ottenere sempre i 3 punti in casa. Da lunedì testa alla SIAC Messina. Adesso non dobbiamo più fermarci”

“La prima rete – aggiunge Cosano – della stagione ha sempre un sapore speciale. Sono felice che il mio gol abbia portato al successo la squadra. Questo è un grande gruppo che può puntare a vincere il campionato” (interviste rilasciate sul sito della società)