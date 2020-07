Varata “Estate gelese”, teatro alle mura e D.Jazz alla Torre: ecco il programma

Gela. Tutto potrebbe essere condizionato da eventuali ricadute dell’emergenza sanitaria Covid, tanto che gli organizzatori di ogni evento dovranno comunque far rispettare le misure anti-contagio. Nonostante questo, l’amministrazione Greco si gioca la carta dell’estate gelese, anche per non scontentare la città, tentando di riprendere quota. C’è il ritorno del teatro alle mura Timoleontee, tra gli altri spettacoli il “Misantropo” di Menandro e la “Tempesta” di Shakespeare, ma anche il cabaret di Giovanni Cacioppo. Nel programma, che avrà inizio l’1 agosto per concludersi il 13 settembre, ritrovano spazio il tradizionale Paliantino e il D.Jazz alla Torre di Manfria. Ci sono tante associazioni che già in passato, sotto altre amministrazioni comunali, hanno avuto contributi e spazio per organizzare eventi. Sono previsti concerti jazz e di musica classica, la ripresa del Kitefestival e il cinema all’aperto a Canalazzo (con l’associazione Smaf). Nel provvedimento deliberato dalla giunta, su proposta dell’assessore Cristian Malluzzo, non si fa riferimento alle cifre necessarie per coprire tutti i costi, in una fase post-Covid che comunque non dovrebbe dare molti spazi di manovra. Non a caso, la giunta ha rilasciato un atto di indirizzo, mentre sui contributi si provvederà con provvedimenti separati.