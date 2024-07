Variazioni di bilancio Ars, dagli emendamenti M5S un milione e mezzo per Gela

Il Movimento 5 Stelle ha infine ottenuto un aumento di mezzo milione di euro del fondo regionale per la lotta alla siccità, che prevede tra l’altro la possibilità di adeguare i depuratori e realizzare le condotte per il riuso delle acque reflue ai fini agricoli.

“Sappiamo- spiegano i deputati – che mezzo milione non risolve l’emergenza ma concretamente sarà utilizzato immediatamente per gli impianti di Gela e Licata che a causa della vetustà dei sistemi, gettano in mare centinaia di migliaia di metri cubi all’anno di acque che potrebbero tranquillamente essere riutilizzate per irrigare, opportunamente trattate, così come avviene nel resto del mondo. La Sicilia purtroppo ha un gap infrastrutturale frutto di mancata programmazione e volontà politica che emerge soprattutto in fasi emergenziali come quella che stiamo vivendo”

