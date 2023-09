Variazioni di bilancio, in aula la prossima settimana: fissato anche il question time

Gela. Sono soprattutto le variazioni di bilancio, in un periodo di forte stress finanziario dell’ente comunale, a tenere banco anche in consiglio comunale. In aula, si tornerà la prossima settimana. Per il 19 settembre, il vicepresidente del civico consesso Paola Giudice ha indetto una riunuone, con all’ordine del giorno variazioni di bilancio su stanziamenti che riguardano il settore servizi sociali. C’è poi il debito fuori bilancio maturato rispetto all’operato della società nissena Ricara, titolare del canile nel quale vengono destinati diversi randagi individuati sul territorio. Tra i punti, infine il regolamento per le forniture idriche, con autobotti, delle aree non coperte dalla rete.