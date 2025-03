Variazioni di bilancio in consiglio comunale, rilasciato parere sui fondi per eventi e iniziative

Gela. L’obiettivo amministrativo essenziale, in questa fase, a Palazzo di Città, rimane certamente il bilancio stabilmente riequilibrato. Dovrebbe arrivare a breve sul tavolo della giunta e ci sarà comunque bisogno del parere dei revisori, ormai in proroga e in attesa del sorteggio per i successori. Senza uno strumento finanziario approvato, sono inevitabili le variazioni di bilancio. In consiglio comunale, nei prossimi giorni, arriveranno proprio nuove variazioni, a garanzia di attività amministrative e servizi da coprire. Il presidente del civico consesso Paola Giudice vedrà i capigruppo per fissare la data di convocazione dell’aula.