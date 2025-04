Variazioni di bilancio, questa volta nessuno scontro in aula: sì bipartisan

Gela. Una seduta urgente di consiglio comunale durata pochi minuti. Giusto il tempo, in serata, di approvare due variazioni di bilancio, essenziali per le coperture economiche, in assenza dello strumento finanziario. Questa volta, nessuna polemica. Maggioranza e opposizione si sono trovate d’accordo e hanno dato voto favorevole anche alla variazione che permette di garantire le somme per i progetti, finanziati, di digitalizzazione degli uffici comunali, in diversi settori dell’ente.