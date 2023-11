Variazioni di bilancio, la giunta opta per attendere: fase importante per il post-dissesto

Gela. Ci vorrà dell’altro tempo per arrivare al varo delle variazioni di bilancio, in questa fase di emergenza finanziaria del municipio essenziali soprattutto a copertura dei progetti. Ieri, la giunta si è riunita e il punto, dopo il ritiro di qualche settimana fa, era all’ordine del giorno. Di recente, sono state richieste ulteriori verifiche ad esperti esterni. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori, però, non hanno deliberato. Sono stati adottati altri atti. Se ne dovrebbe riparlare successivamente. Ci sono variazioni urgenti, per progetti come quello della biblioteca e dello Youth center e l’ha spiegato in altre occasioni l’assessore Francesca Caruso. È proprio il tema delle linee di finanziamento da garantire che tiene banco. I revisori si erano già espressi, in gran parte, con pareri non favorevoli. La giunta però vorrebbe intervenire direttamente per poi rimettersi alla presa d’atto del consiglio comunale. Al momento, si è preferito attendere anche se una soluzione bisognerà concretizzarla. Ieri, pare che la riunione di giunta si sia protratta per alcune ore.