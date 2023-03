Variazioni Pnrr, giunta verso l’approvazione: possibile un atto di indirizzo

Gela. Entro domani dovrebbe arrivare il via libera della giunta alle variazioni di bilancio, a partire da quelle per i progetti del Pnrr. In giornata, a seguito di una richiesta di approfondimenti ulteriori che era pervenuta da diversi assessori, ci sono state più rassicurazioni da parte dei consulenti che stanno seguendo questa delicata fase finanziaria del municipio. Già ieri, il sindaco Lucio Greco aveva avuto un lungo confronto con i professionisti che analizzano le carte del Comune. Soprattutto sulle variazioni per il Pnrr, i revisori dei conti stanno adottando criteri piuttosto stringenti, rifacendosi ai dettami di una recente deliberazione della Corte dei Conti, che pone le tappe dei controlli che vanno condotti affinché non si perdano le risorse stanziate. Più perplessità erano state avanzate da alcuni assessori, anche su precisi impegni da assumere rispetto al percorso successivo dei finanziamenti.