Vasto rogo al Biviere, Canadair dalla Calabria: Giudice, “è un segnale inquietante”

Gela. Un vasto rogo, ancora in atto, sta danneggiando un’area della Riserva Biviere, nella parte est. Per ore, l’incendio si è sviluppato. Pare che le prime fiamme si siano sollevate subito dopo le 14 del pomeriggio. Sul posto, sono presenti gli operatori della Lipu, che gestiscono la Riserva orientata. “Il Canadair è partito da Lamezia Terme – dice Emilio Giudice – pare che non ci fossero mezzi disponibili sul territorio siciliano. Anche l’assenza del corpo forestale ha rallentato le operazioni. Purtroppo, al momento non è possibile capire da dove sia partito l’incendio e con quali modalità. Crediamo comunque che sia iniziato all’interno della Riserva e questo è molto inquietante”. Proprio la scorsa settimana, un confronto con la prefettura di Caltanissetta, dopo anni di silenzi, ha permesso di sollevare pubblicamente l’enorme problema dell’assenza di sistemi di controllo nell’area protetta, dove gli operatori della Lipu cercano di difendere il territorio da illeciti ambientali di ogni tipo.