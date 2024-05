Vegetazione spontanea e incuria in varie aree, Impianti: “Chiederemo modifiche all’amministrazione”

Gela. Aree della città nuovamente caratterizzate da vegetazione spontanea e una certa incuria. Le segnalazioni giungono anche agli uffici di Impianti Srr, l’in house che gestisce le attività. “Ci arrivano numerose segnalazioni di zone nelle quali sembrerebbe che Impianti non intervenga per scarsa attenzione o incuria. Teniamo a precisare che in riferimento allo scerbamento delle vie cittadine – fanno sapere dall’azienda attraverso l’amministratore Giovanna Picone – Impianti Srr precisa che al momento tutte le squadre incaricate alle operazioni sono attivamente impiegate in altre aree, in linea con le disposizioni di servizio emanate dall’amministrazione comunale, che prevedono un piano operativo mirato alla suddivisione per quartieri. Disattendere le disposizioni degli ordini di servizio, si traduce nell’applicazione di penali e quindi siamo obbligati ad eseguire gli interventi pur non condividendone la pianificazione”.