Vella nella dirigenza “Albert Nuova Città Gela”: Tandurella e le ambizioni del Volley Gela

Ambizioni rilanciate, invece, per quanto riguarda il Volley Gela. L’obiettivo minimo, come affermato dal tecnico Giacomo Tandurella, è di disputare un buon campionato e di ritrovarsi nella parte sinistra della classifica del proprio girone di Serie D, con lo scopo principale di valorizzare il settore giovanile, fiore all’occhiello della Società. Il sogno nel cassetto è Serie C, categoria che il sodalizio biancazzurro ha già disputato per diversi anni in passato.