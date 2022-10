Diventare esperto in sicurezza, ripartono i corsi per “Safety manager”

A conclusione dei moduli didattici saranno rilasciati a tutti i partecipanti gli attestati per RSPP (mod. A-B-C) e per CSP/CSE validi ai sensi di legge e da subito spendibili per le ricerche di opportunità lavorative nel settore della “sicurezza”.

“Il mercato edilizio, spinto anche dalle opportunità offerte dal superbonus 110% e la filiera di riferimento sono in fermento come non si vedeva da anni – spiega il Dott. Marotta, titolare della società che cura l’organizzazione del corso – Oggi la figura professionale del responsabile della sicurezza è indispensabile nelle aziende, e la richiesta è in costante aumento. Sono convinto che i nostri corsisti potranno trovare sin da subito una prima occupazione entrando così a far parte del mondo dell’HSE”.

pagina Instagram @MarottaHSE_srl

numeri 346 4933489 Guido Amarú

Salvino Marotta 39 345 882 7811