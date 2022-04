Ventenne morto in un incidente stradale, famiglia gelese vuole fare luce sulla sua fine

I pm della procura di Verona non hanno disposto l’autopsia e ora la famiglia ha affidato un incarico ad un legale, l’avvocato Sebastiano Pizzardi, per verificare se gli inquirenti abbiano avviato delle verifiche e per delineare l’effettiva dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possa essere nominato un perito di parte, anche per approfondire le condizioni del tratto di strada. Per i carabinieri intervenuti sul posto, si sarebbe tratto di uno schianto autonomo. Il legale acquisirà gli atti di indagine, relativi all’incidente e ai rilievi effettuati. Il ventenne era molto conosciuto nella zona dove viveva e da subito si era impegnato nel lavoro.