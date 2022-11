Venti chili di droga nel tir, per l’autotrasportatore gelese ricorso al riesame

Gela. Nel carico di frutta e verdura che trasportava a bordo del tir i finanzieri hanno trovato due borsoni, con all’interno un totale di circa venti chili di droga, suddivisi in marijuana e cocaina. L’autotrasportatore gelese Fabrizio Iapichello è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi, a Messina. Il controllo è scattato nella zona degli imbarchi del porto peloritano. Davanti al gip, l’indagato ha ammesso, scusandosi per quanto fatto. La difesa, sostenuta dal legale Carmelo Tuccio, ha deciso di rivolgersi ai giudici del riesame, per avere una misura diversa dalla detenzione in carcere.