Venticinque nuovi casi Covid, in totale 685 positivi: Greco, “bisogna vaccinarsi”

Sono state ore frenetiche quelle a cavallo tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, con la revoca della zona rossa formalizzata dal governo regionale. Il sindaco Lucio Greco ha comunque parlato di una situazione ancora “molto seria”. “Ai cittadini voglio lanciare un doppio appello. In primis – ha detto – a rimanere in città, a non assembrarsi, a prenotare nei nostri locali e a comprare gelese. In secondo luogo, a vaccinarsi in massa. L’hub allestito al PalaCossiga è sempre aperto e operativo e aspetta solo voi per uscire presto e insieme dall’incubo”.