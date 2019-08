Ventilatori in Nefrologia, Fiorella: “Ci rincresce, abbiamo ripristinato i condizionatori”

Gela. Non sono rimaste inascoltate le lamentele dei pazienti di Nefrologia costretti a portare da casa i ventilatori per sopperire sulla mancanza di aria condizionata nei locali destinati alla dialisi. Il manager del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”, Luciano Fiorella, nell’assicurare l’avvenuto ripristino della climatizzazione (entro le 12,30) ha “espresso rincrescimento per quanto accaduto – spiega – che ha rappresentato un inconveniente e un disagio ai pazienti sicuramente da noi non voluto”.