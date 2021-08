Ventiquattro nuovi casi Covid in città, 33 guariti: un paziente trasferito in intensiva

Gela. Ventiquattro nuovi casi Covid in città. E’ il dato di Asp, riferito alle ultime ventiquattro ore. Sono invece trentatrè i pazienti guariti. In totale, la curva del contagio tocca 596 positivi. Un paziente gelese è stato trasferito in terapia intensiva. Era già ricoverato in degenza ordinaria. Un paziente niscemese, invece, ha lasciato la terapia intensiva ed è ricoverato in degenza ordinaria.