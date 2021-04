Ventisei nuovi casi di Covid, sale ancora la linea con 369: Asp conferma un morto

Gela. Sale progressivamente il numero di contagi da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono ventisei. I pazienti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono solo tre, mentre quattro pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e uno è stato trasferito in rianimazione. Asp conferma un decesso per Covid in città. In totale i morti per Covid sono 65.