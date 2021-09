“Ventuno aule della Solito sono agibili”, sopralluogo nella scuola: domani decisione

Gela. “Si possono utilizzare, da subito, ventuno aule della Solito”. Ne sono certi i rappresentanti del comitato spontaneo, che rappresenta le famiglie degli alunni. Questa mattina, si è tenuto un sopralluogo nell’istituto scolastico, in estate interessato da un crollo interno. Per il comitato, oltre al delegato, l’avvocato Riccardo Lana, c’era il consulente tecnico di parte, l’ingegnere Renato Cassarà. “Da un esame immediato della parte del solaio interessata dal crollo, si è verificato che il problema è stato ben risolto, con rifacimento del solaio a regola d’arte e idonea copertura. A questo punto si è passati all’esame della parte rimanente del solaio – spiega Lana – la verifica ha dimostrato che la parte del corpo scuola, quella contenente le aule, è in sicurezza e non necessita di interventi, mentre i solai che coprono i corridoi esterni necessitano di interventi manutentivi. Tuttavia, i tecnici del Comune hanno evidenziato che l’ente ha in essere un progetto esecutivo di adeguamento sismico dell’immobile che, a loro dire, prevede di iniziare i lavori subito dopo aver reperito i fondi e pubblicato il bando di gara. In ogni caso, questo progetto non riguarderebbe i solai del corpo scuola”.