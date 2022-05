Ventura: “Amministrazione assicuri esenzione su suolo pubblico, esercenti vanno sostenuti”

Gela. Questa volta, la richiesta arriva direttamente da uno dei partiti della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Sull’occupazione del suolo pubblico, il coordinatore provinciale di Italia Viva, Giuseppe Ventura, è sicuro che l’amministrazione comunale debba garantire un’esenzione agli esercenti, non con scadenza al 30 giugno ma fino a conclusione del 2022. Ventura cita altri Comuni italiani che stanno procedendo in questa direzione. “Purtroppo, la fine dello stato di emergenza – dice l’esponente renziano – non coincide con la fine della fase economica negativa che ha toccato gli ultimi due anni di gran parte delle attività commerciali. Soprattutto in questo periodo, è necessario sostenere le attività economiche locali”. Il governo nazionale non rinnoverà l’esenzione. Il coordinatore provinciale dei renziani, però, considera fondamentale trovare risorse che permettano al Comune di sostenere le attività in crisi, garantendo almeno l’occupazione del suolo pubblico, senza altri oneri. “Solo così, con maggiori spazi a disposizione – aggiunge – le attività potranno garantire anche il distanziamento sociale contro il contagio Covid, visto che non bisogna mai abbassare la guardia, neanche con l’imminente estate”.