“Vera operazione verità la fa la Corte dei Conti”, dem: “Royalties? Greco spieghi alla città”

Gela. “La vera operazione verità sulle finanze dell’ente comunale non l’ha fatta il sindaco ma la sta facendo la Corte dei Conti”. I dem, che questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa in municipio, non seguono per nulla l’approccio dell’amministrazione comunale, in questi ultimi mesi finita al centro delle tante vicissitudini finanziarie che si sono abbattute sul municipio. In settimana, i magistrati contabili, attraverso le osservazioni ai bilanci e al rendiconto 2020, hanno rilasciato numeri pesanti, che mettono a dura prova la tenuta di Palazzo di Città. “Il sindaco dovrebbe andare in consiglio a riferire. Mai, in passato, la Corte dei Conti aveva parlato di un debito occulto”, ha spiegato il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa. Gli esponenti del partito, tuttavia, non tirano i remi in barca, nonostante abbiano da tempo rotto con il primo cittadino. Un emendamento alla legge finanziaria, che da lunedì inizierà il percorso all’Ars, è stato predisposto dal gruppo parlamentare all’Assemblea regionale, dopo una concertazione con il partito cittadino. La proposta targata Pd prevede di destinare alla spesa corrente la quota di un terzo delle royalties estrattive, che tocca proprio alla Regione. “Questa non è vincolata e la Regione, in casi gravi come quello che adesso tocca il nostro Comune, può disporne la destinazione alla spesa. Potrebbe essere un primo aiuto. Non possiamo stare con chi, in maniera populista, punta alle quote vincolate, perché significherebbe togliere risorse al risanamento ambientale e allo sviluppo del territorio. In tutte le altre città che ne usufruiscono, le royalties sono usate per i progetti di crescita e sviluppo. In città, invece, per cosa sono state utilizzate? Il sindaco dovrebbe dirlo”, hanno continuato Siragusa e il consigliere comunale del partito Gaetano Orlando. L’ex parlamentare regionale Giuseppe Arancio sta facendo a sua volta da tramite fra il Pd locale e il gruppo all’Ars. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il segretario dei Giovani Democratici, Salvatore Nastasi.