Verde ad azienda esterna, Ugl per impiego operai ex Tekra: dubbi “Unità siciliana”

L’affidamento esterno non convince gli esponenti di “Unità siciliana”. “E’ singolare tale decisione che segue quella di fine dicembre scorso quando il consiglio comunale approvò la convenzione con Ghelas, valida per sei mesi, per il servizio di manutenzione e gestione delle aree verdi, delle strade alberate, dei parchi gioco, dei parchi, piazze, slarghi, aiuole, rotatorie, spartitraffico, fasce laterali alle strade, verde di pertinenza di edifici scolastici, degli impianti sportivi, verde cimiteriale e di pertinenza di edifici pubblici – dice Flavio Di Francesco – a fronte di questi affidamenti furono assegnati alla Ghelas 350 mila euro per sei mesi di attività, ma già a marzo 2020 il Comune aveva operato un altro affidamento per circa 50 mila euro ad un’altra ditta e sempre per il verde pubblico. Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo, anche alla luce del programma del sindaco che prevedeva la riorganizzazione e il rilancio della partecipata Ghelas”. Secondo “Unità siciliana”, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto fare affidamento sul piano industriale presentato dall’ex amministratore Ghelas Franco Gallo, scelto dall’allora giunta Messinese. “Aveva individuato come punto di maggior forza la gestione della pubblica illuminazione attraverso il radicale rinnovamento degli impianti a totale risparmio energetico – conclude Di Francesco -la pubblica illuminazione ha margini di redditività certa e l’attuazione di quel pian avrebbe consentito alla Ghelas di rendersi autonoma sul piano economico e finanziario e di consegnare al Comune impianti tecnologicamente avanzati con una riduzione di spesa nell’ordine di milioni di euro l’anno”.