Verde pubblico a Macchitella, i cittadini contestano gli interventi

Il quartiere Macchitella mostra tante potenzialità, ma, come ritenuto dal comitato di quartiere, sono diversi gli interventi da realizzare al fine di poterlo valorizzare e migliorare la qualità di vita dei cittadini che vivono la zona. Adesso, però, il presidente del comitato di quartiere, Gioacchino Gradito, si fa portavoce dei residenti richiedendo all’amministrazione comunale un maggior controllo e interventi mirati. “Sicuramente il sindaco ha avuto l’accortezza di mandare qualcuno a seguito delle mie richieste – sostiene il presidente del comitato di quartiere Macchitella – Adesso però rivolgo il mio appello all’amministrazione, esortandola a controllare i tecnici incaricati”. L’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore al decoro urbano Giuseppe Licata, questa mattina è giunta sul luogo e, costatato lo stato di fatto, ha mostrato la totale disponibilità nel collaborare al fine di attuare interventi volti al soddisfacimento delle richieste dei cittadini. “La potatura delle siepi, rientrante nel piano degli interventi del verde pubblico, è stata ritenuta necessaria anche per le varie sollecitazioni esposte dalle forze dell’ordine in quanto la sporgenza e l’altezza delle siepi rendevano pericolosa la viabilità – dichiara l’assessore al decoro urbano – Ci sono lamentele ma sono qui con spirito di collaborazione per trovare delle soluzioni. Abbiamo in mente di avviare un piano di riconversione delle siepi di Macchitella perché in effetti – continua l’assessore, Giuseppe Licata – ci sono parti di siepi mancanti o comunque non più idonee ad un quartiere curato”.