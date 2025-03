“Verde pubblico da migliorare, portino cronoprogramma”, interrogazioni Cavallo

Gela. Un miglioramento netto delle condizioni del verde pubblico, in città. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sara Cavallo ha presentato due interrogazioni, da trattare in sede di question time. L’esponente meloniana conferma che la situazione delle aree verdi è fuori controllo, proprio per assenza di interventi. Si rivolge all’amministrazione comunale e anche in aula chiederà di avere un cronoprogramma preciso dei lavori previsti. Il sindaco Di Stefano, nei prossimi giorni, farà sopralluoghi nei quartieri proprio per valutare le condizioni del decoro. Per Cavallo, l’attenzione va posta anche su Macchitella, uno dei polmoni verdi dell’area urbana. Pure per questa zona, però, sono urgenti le manutenzioni, come sottolinea il consigliere.