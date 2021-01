Vergogna senza fine, di nuovo rifiuti nell’area ripulita sabato dall’amministrazione

Gela. Sabato ripulita dall’amministrazione comunale e dal consigliere Romina Morselli, multata proprio per abbandono di rifiuti, già oggi nuovamente sfregiata da sacchi e cartoni. L’area a Manfria che fece scattare la sanzione per il consigliere, con tutte le relative polemiche del caso, continua ad essere scambiata per una discarica. Già poche ore, fa si presentava così come ve la mostriamo in foto. Sabato, erano arrivati gli assessori e il consigliere Morselli, che per ripagare l’errore commesso ha deciso di mettersi a lavoro nel terreno, ripulendolo e abbellendolo. Oggi, invece, l’ennesima brutta sorpresa in una delle aree di pregio di Manfria, a poca distanza dalla Torre. Le cattive abitudini, purtroppo, si confermano dure da sconfiggere e pare che al momento non ci sia una copertura con i sistemi di videocamere, che possano eventualmente incastrare i responsabili dell’ennesimo scempio.