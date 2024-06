Verifica post-voto tra Di Stefano e gli alleati: “Possiamo andare avanti in modo compatto”

Gela. L’ufficialità del ballottaggio che lo vedrà testa a testa con l’ingegnere Grazia Cosentino, è arrivata ieri. Già nel tardo pomeriggio di oggi, l’ex assessore Terenziano Di Stefano ha riunito gli alleati, per una prima valutazione. I numeri non hanno dato scampo elettorale a quattro delle sette liste che fanno parte del progetto. Non superano lo sbarramento del cinque per cento gli autonomisti (probabilmente è la sorpresa maggiore), i deluchiani di Sud chiama Nord, Ripartiamo da zero-Azione e i comunisti. Tengono il passo, invece, i dem (sono la seconda lista in assoluto in questa tornata elettorale dietro solo ai forzisti), i civici di Una Buona Idea (prima vera espressione di Di Stefano) e i grillini del Movimento cinquestelle (che però sono rimasti sottotono rispetto alle iniziali aspettative). “Ho riunito gli alleati perché ho fatto una prima valutazione dei dati e dei numeri emersi fino ad ora – dice Di Stefano – ho detto loro che è mia intenzione andare avanti in modo compatto. Non mi interessa il risultato di ciascuna lista. Tutti hanno avuto un ruolo e hanno permesso la mia candidatura a sindaco e ora un ballottaggio che vogliamo vincere per fare in modo che la città non venga amministrata da questo centrodestra”. Di Stefano, ieri subito dopo la concretizzazione del ballottaggio, aveva spiegato che anzitutto avrebbe incontrato i suoi e così è stato. E’ chiaro che si cercherà di capire se possano esserci spiragli per accordi e apparentamenti ufficiali. Si studiano i candidati a sindaco rimasti fuori dalla corsa.