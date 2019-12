“Verifica? Servirebbe se quadro alleanza fosse cambiato”, Morselli: “Giunta deve essere politica”

Gela. Dopo le critiche interne, decisamente poco velate, sembra che il sindaco Lucio Greco possa mettere tutti gli alleati intorno ad un tavolo, per una verifica chiesta da più parti. In realtà, però, non tutti i suoi sostenitori la ritengono la scelta migliore, almeno in questa fase. “Verifica? Normalmente, si fa quando cambia il quadro politico – dice il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli – non mi pare sia questo il caso. La maggioranza non è mutata. I chiarimenti sono sempre necessari, ma penso che se ci sono malumori rispetto alla composizione della giunta oppure all’azione amministrativa, si dovrebbe avere il coraggio di dirlo apertamente”. Morselli è tra i consiglieri comunali più vicini a Greco e anche in aula ha sempre dimostrato di gradire poco il “fuoco” amico, che arriva spesso dalla sua stessa maggioranza. Greco, a breve, potrebbe decidere di rafforzare la giunta, dopo aver deliberato l’ampliamento a sette assessori. Una scelta che probabilmente va incontro ai suggerimenti politici dei suoi referenti principali. “E’ nelle cose – aggiunge Morselli – solo in questo modo sarà possibile sgravare alcuni assessori dal peso di troppe deleghe. Questa è una città molto complessa da amministrare e anzi penso che ci vorrebbe un direttore generale in Comune, ma purtroppo la normativa non lo consente”. Se la giunta dovrà cambiare, allora bisognerà sempre seguire una trama politica e Morselli lo dice chiaramente. “Le giunte sono politiche e non tecniche – continua – personalità di spessore? Se ce ne sono tra le forze politiche, che ben vengano. Ripeto, facciamo politica e dobbiamo assumerci delle responsabilità”. Per la maggioranza “arcobaleno” di Greco, le prossime, potrebbero essere settimane di forti accelerazioni, in attesa che il Tar Palermo si pronunci sul ricorso presentato dalla coalizione sconfitta alle amministrative. I fedelissimi del sindaco, almeno per ora, non sembrano avere l’urgenza di trovare nuove case politiche.