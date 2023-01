“Verifiche in corso, servirebbe dirigente a tempo pieno”, Faraci: “Ricognizione su evasione tributi”

Gela. “Tutti dobbiamo collaborare e anzi invito i consiglieri negli uffici del settore finanziario. L’attività è in corso e va avanti”. L’assessore al bilancio Mariangela Faraci, ieri sera era in aula durante la lunga seduta di consiglio comunale conclusasi con il varo del piano “salva conti” proposto dall’opposizione. “Le decisioni assunte dal consiglio comunale sono sempre legittime – dice – posso assicurare che dal momento del mio insediamento il lavoro è sempre proseguito. Stiamo conducendo tutte le attività che possano condurci ad accertare l’entità del disavanzo. Le difficoltà ci sono, dovute anche ad una congiuntura per nulla favorevole. Si sono sovrapposte tante vicende, comprese quella del cambio software, che sicuramente non agevolano. Per questo, chiedo a tutti maggiore comprensione. Il personale del settore sta lavorando al massimo. Stiamo portando avanti le attività per definire il risultato di gestione. Nessuno vuole il dissesto. Mi sono insediata da circa un mese e ritengo che l’attività sia ben organizzata. Rispetto le scelte del consiglio comunale e vorrei segnalare che sui correttivi presentati dal segretario generale la giunta è andata incontro alle richieste dell’assise civica”. Per il vicesindaco, in questa fase sarebbe fondamentale avere “un dirigente a tempo pieno che si occupi solo del settore bilancio”. L’assessore, in questo periodo, sta anche incontrando i dirigenti dei diversi settori. “E’ in corso il riaccertamento e ieri ho avuto una riunione con il dirigente del settore servizi sociali. Sono in programma incontri con tutti i responsabili degli altri settori. E’ tutto calendarizzato”, precisa. Lei stessa aveva spiegato che non tutti i settori hanno completato la trasmissione dei dati. Al momento, non pare possibile avere certezze sui numeri dell’ente mentre l’opposizione, in consiglio comunale, ha ottenuto il voto favorevole ad un atto che fissa scadenze precise, anche per la presentazione del rendiconto. E’ quasi impossibile che possano essere rispettate, con un’attività di verifica ancora in via di svolgimento. L’assessore ha preso visione della nota fatta pervenire dai revisori dei conti, che ancora una volta pongono delle priorità contabili ma hanno suscitato reazioni per nulla favorevoli da parte del consiglio, che considera la nota come una sorta di “intrusione” anche nelle scelte politiche.