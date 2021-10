Verifiche “piano casa”, Comune non ha inviato la relazione: Regione nomina commissario

Gela. In Regione, non è arrivata la relazione che il Comune ha l’obbligo di presentare annualmente, nell’ambito del cosiddetto “piano casa”. Palermo, attraverso l’assessorato territorio e ambiente, ha disposto il commissariamento. Sarà un funzionario dello stesso assessorato, nell’arco di sei mesi, a dover svolgere le attività di verifica. Il piano casa, che interviene sulla disciplina edilizia e sulle costruzioni già presenti, prevede anche dei controlli a campione, che vanno effettuati sul patrimonio edilizio, presente sul territorio. Il monitoraggio va effettuato sia per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti sia per quelli di rinnovo del patrimonio edilizio. I risultati andrebbero poi trasmessi alla Regione, attraverso una relazione, che per l’anno 2020 non è stata inviata da Palazzo di Città.