Verifiche su finanziamento da 780 mila euro, Regione a Comune: “Accertare regolarità rendicontazione”

“Sono stato informato – dice Emilio Giudice della Riserva Biviere – quei fondi sono stati spesi per intero, in progetti che hanno riguardato la riserva. Tutto è stato fatto in assoluta regolarità. Pare che i dubbi siano emersi a causa della mancanza di documenti su alcune spese sostenute. C’è stata una diversa gestione delle piattaforme telematiche che vengono usate per rendicontare tutte le spese nei progetti finanziati con i fondi dell’Unione Europea. Ne ho parlato con l’assessore comunale al ramo e con i tecnici del Comune, che starebbero provvedendo a rispondere alle richieste della Regione. Inizialmente, dal Comune non erano arrivati riscontri alle missive della Regione. Vanno recuperati i necessari atti. Quando si opera con finanziamenti europei, tutto deve essere rendicontato con precisione, altrimenti si può andare incontro a rischi seri, come l’obbligo di restituire le somme ricevute, nonostante siano state effettivamente spese nei progetti previsti”.