Verifiche ulteriori chiuse, approvato il rendiconto: c’è l’ok

Gela. Gli ultimi dettagli sono stati affrontati, anche rispetto al capitolo delle passività potenziali. Il voto di giunta per il rendiconto è arrivato in serata. Il sindaco Lucio Greco, gli assessori, i revisori, il segretario generale e tutti i tecnici sono ancora impegnati in municipio. E’ stata l’ennesima tappa di un lavoro assai complesso, reso ancora più arduo dalla crisi finanziaria dell’ente e dalla necessità di rispettare tempistiche imposte dalla Corte dei Conti, anche per i correttivi. Il via libera da parte dell’amministrazione comunale è stato concretizzato. Inizialmente, si era pensato ad un voto da spostare a lunedì mattina. Invece, le attività sono proseguite fino a sera e la giunta di è espressa. Il passaggio del rendiconto 2021 è essenziale per definire il disavanzo del municipio e predisporre un piano di riequilibrio, che sembra al momento la soluzione più a portata di mano per evitare il dissesto. La Corte dei Conti, come ha più volte ricordato il segretario generale Carolina Ferro, guarda con molta attenzione alla tenuta finanziaria dell’ente e non solo, come dimostrato dalla bocciatura del sistema dei controlli interni, che va rivisto.