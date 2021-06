“Verità e giustizia per Zelia Guzzo”, Greco: “Tutti devono essere informati sui rischi”

Come hanno già fatto alcuni presidenti di Regione e amministratori locali, Greco critica l’assenza di regole certe per gli open day. “Non è ammissibile annunciare open day in pompa magna e poi, dopo pochi giorni, assistere a disarmanti dietrofront con tanto di sequestri di lotti o divieto di somministrazione agli over 60 di ben due vaccini dei quattro disponibili in Italia. E’ davvero inconcepibile tutto ciò – continua – quando già una buona parte della popolazione ha ricevuto la propria dose e tra questi anche molti dei nostri ragazzi. Urgono la massima cautela e la massima chiarezza perché nessuno deve essere vittima sacrificale sull’altare della sperimentazione. Il fatto che le reazioni avverse gravi si possano avere solo in casi sporadici non significa nulla. Ogni vita vale ed è preziosa. Zelia aveva il diritto ad essere informata sui rischi reali che correva e, come lei, tutte le altre vittime, sia quelle per le quali la correlazione con il vaccino è stata dimostrata, come in questo caso e in quello del militare di Augusta, sia per quelle per le quali resta il dubbio”. Il sindaco conferma di stare seguendo il caso della famiglia dell’insegnante e ripete “chiedo verità e giustizia per Zelia Guzzo”.