Verso chiusura isola ecologica a Manfria, residenti sono per mantenerla

Gela. L’isola ecologica a Manfria va verso la chiusura. Alcuni residenti sono già preoccupati, perché la ritengono importante, spesso decisiva per compensare le inefficienze del servizio di raccolta dei rifiuti, che copre scarsamente le frazioni balneari della città. Chi vive tra le strade di Manfria, già teme nuove emergenze, con le aree incolte, spesso trasformate in discariche a cielo aperto. L’isola ecologica è stata attivata dall’amministrazione comunale e affidata ad un’azienda privata, che in queste settimane l’ha portata avanti, trovando riscontro dai residenti. Se i rifiuti, invece, dovessero nuovamente finire in strada, allora con le prime piogge, che portano via i sacchi abbandonati, e i randagi che si muovono nella zona, potrebbero crearsi tante situazioni di rischio igienico-sanitario. In municipio non si escludono soluzioni diverse dallo stop.