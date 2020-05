Verso ripartenza mercato settimanale, “256 bancarelle autorizzate e piano sicurezza”

Gela. Se i tempi verranno rispettati, si potrebbe riprendere dal prossimo 9 giugno. E’ questa la previsione che filtra dagli uffici dell’assessorato sviluppo economico a Palazzo di Città. Il mercato settimanale alla Cittadella è rimasto fermo per mesi, a causa dell’emergenza Covid. Il piano di sicurezza è stato definito dai tecnici e al momento è sul tavolo del dirigente Antonino Collura per le ultime verifiche. Da lunedì, dovrebbe essere trasmesso al comando della polizia municipale per il parere finale. “Le bancarelle autorizzate sono 256 – spiega l’assessore Terenziano Di Stefano che sta seguendo la procedura – abbiamo definito le misure per adeguare il piano alla prevenzione anti-Covid. Bancarelle distanziate almeno di un metro e mezzo l’una dall’altra, gli accessi sono stati individuati e abbiamo previsto i controlli del caso. Anche le associazioni di categoria monitoreranno la ripartenza”. Dopo il mercatino di via Madonna del Rosario, che è servito da banco di prova in questa fase 2, la vera verifica sul campo arriverà con il mercato del martedì, che concentra settimanalmente migliaia di persone, tra esercenti e clienti.