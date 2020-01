Vertenza “Bytest”, proclamato nuovo sciopero: in raffineria protesta anche lavoratore licenziato

Gela. E’ sempre più tesa la situazione davanti ai tornelli della raffineria Eni. Da ieri, è ripresa la protesta degli operai “Bytest”, ma questa mattina si è aggiunta quella di un lavoratore licenziato, pare per aver violato le misure di sicurezza interne alla fabbrica di contrada Piana del Signore. Sta protestando davanti ai tornelli di ingresso. I lavoratori della “Bytest”, azienda impegnata nei controlli non distruttivi in raffineria, sono di nuovo in sciopero, proclamato dai metalmeccanici di Fiom, Fim e Uilm. I dipendenti ritengono illegittimi i trasferimenti decisi dai manager della società, che fa capo al gruppo “Tuv Italia”. “L’azienda, nonostante lo sciopero che abbiamo dichiarato – spiegano i lavoratori – ha inviato trasferisti, per farli lavorare in raffineria. Non lo riteniamo corretto”. Sono stati gli stessi dipendenti a segnalare l’arrivo di personale, che l’azienda vorrebbe impiegare tra gli impianti dello stabilimento Eni. La comunicazione ufficiale dello sciopero è stata sottoscritta dalle segreterie provinciali dei sindacati metalmeccanici.