Vertenza “Bytest”, vertice in prefettura: “Ritirare i trasferimenti decisi dall’azienda”

Gela. I trasferimenti vanno revocati. I sindacati del settore metalmeccanico l’hanno ribadito, giovedì, in prefettura. Al centro della vertenza, ci sono gli operai “Bytest”, addetti ai controlli non distruttivi in raffineria. Da settimane, protestano contro i provvedimenti che li dovrebbero condurre a lasciare il sito locale. Una scelta ritenuta illegittima dagli operai e dai segretari provinciali di Fiom, Fim e Uilm. La prefettura di Caltanissetta ha convocato tutte le parti e c’erano anche i manager di Eni. I vertici “Bytest” dovrebbero decidere entro i prossimi giorni. Potrebbe aprirsi uno spiraglio. Secondo i sindacati, la mole di lavoro nel sito di contrada Piana del Signore potrebbe ancora consentire di impiegare i dipendenti locali. Con il trasferimento, invece, perderebbero la loro collocazione nell’indotto storico dello stabilimento della multinazionale. I segretari Orazio Gauci, Angelo Sardella e Nicola Calabrese non si sbilanciano, in attesa che i responsabili aziendali sciolgano la riserva.