Vertenza Gela, ministro Provenzano in città il 14 dicembre: Di Cristina, “impegno importante”

Provenzano arriverà in città in una fase mai tanto delicata. Con la proroga Via per la base gas di Eni ferma e l’indotto che è nuovamente in sofferenza, il tonfo completo è dietro l’angolo. Alternative non se ne vedono. In città, si attendono risposte su una serie di strumenti rimasti al palo, dall’accordo di programma all’area di crisi complessa, e il governo deve dare risposte, a cominciare dal ministro democratico, molto vicino al gruppo dirigente del Pd cittadino.