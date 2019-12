Vertenza guardiafuochi “Archimede” in prefettura, sindacati: “Rispetto contratti e revoca licenziamento”

“Non per ultimo, abbiamo invitato i vertici dell’azienda ad avere una relazione sindacale efficace e leale verso i lavoratori e il territorio. Un ruolo importante deve essere ricoperto dalla Capitaneria di porto che certamente ha vigilato e vigilerà sui diritti dei lavoratori che, ribadiamo – dice Gauci – non hanno come passatempo quello della denuncia, attraverso bugie. Sono tutti fatti dimostrabili in ogni sede deputata al controllo e alla vigilanza e quindi ai giusti correttivi, ciò che la Filt-Cgil cerca di affermare ogni giorno”. Adesso, si attende che gli impegni si concretizzino, anche per evitare proteste dei dipendenti.