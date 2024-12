Vertenza Irmes, sbloccate somme per i pagamenti: sindaco ha incontrato gli operai

Gela. Sono state sbloccate le somme necessarie a coprire gli stipendi arretrati attesi dagli operai Irmes, in protesta da diversi giorni. La procedura di concordato in atto non ha reso agevole l’iter. I dipendenti lamentavano arretrati ormai protratti per mesi. L’azienda è impegnata, con circa sessanta lavoratori, nell’indotto della bioraffineria di contrada Piana del Signore. I responsabili di Eni, in contatto con il tribunale, con la prefettura e con il sindacato, hanno autorizzato il trasferimento delle somme.