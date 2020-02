Vertenza operai Tekra, azienda: “Comprendiamo loro difficoltà ma mai promesso rinnovo contratti”

Gela. “L’azienda Tekra conferma la piena correttezza di tutte le determinazioni assunte in ordine alla vicenda che ha interessato la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato delle diciotto unità”. I responsabili della società campana, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città, spiegano di aver rispettato gli accordi, senza forzature della normativa in materia. Diciotto lavoratori, la scorsa settimana, hanno protestato sul cornicione del Comune, chiedendo di poter proseguire la loro attività. “Ne consegue che pur comprendendo la difficile condizione nella quale attualmente versano i lavoratori – spiegano in una nota gli imprenditori – non va confuso il piano valoriale e di comprensione con quello di legittimità. Allo stesso modo, la Tekra dichiara di essersi sempre confrontata lealmente con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto ogni qual volta le relazioni industriali ne richiedessero l’intervento”. Per i sindacati, però, i diciotto lavoratori a tempo determinato, i cui contratti non sono stati rinnovati, vanno riassorbiti, anche per assicurare una presenza maggiore di operatori in città.