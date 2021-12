Vertenza operatori ausiliariato e pulizie, Filcams e Uiltucs: “Rispettare impegni”

Caltanissetta. La vertenza dei lavoratori del servizio di ausiliariato e pulizie, per conto di Asp, non è ancora conclusa. Le segreterie provinciali di Filcams e Uiltucs hanno preso atto della linea Asp, che ha disposto un intervento sostitutivo, per il pagamento delle spettanze ancora non ricevute dai lavoratori della “Nuova Idea”, e della tredicesima mensilità. Allo stato, però, la procedura non ha ancora portato ai primi pagamenti e tra i lavoratori c’è preoccupazione.