Vertenza sanità locale, in città i tagli pesano: manager Asp convoca sindacati

Gela. Il comparto sanità è da mesi al centro di costanti rivendicazioni. I sindacati del settore chiedono non solo un rafforzamento degli organici ma anche il riconoscimento degli straordinari. In città, la situazione è ancora più preoccupante, anche a causa di una lunga sequenza di tagli che mettono a rischio anche i servizi di base. Il manager dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone sembra intenzionato a stemperare il clima di tensione e per il prossimo 17 giugno ha convocato le organizzazioni sindacali del settore. Una comunicazione ufficiale è stata inoltrata alle segreterie di settore di Cgil, Cisl e Uil. Anche l’esplosione al mercato di via Madonna del Rosario ha contribuito a segnare un passaggio critico, mettendo in risalto la necessità di nuovi innesti, di personale e mezzi.