Vertenza servizio rifiuti, Caiola: “Assunzioni a tempo indeterminato sono legittime”

Gela. La clausola sociale e le assunzioni a tempo indeterminato sono possibili, anche con l’avvento della società in house “Impianti Srr”. E’ quanto spiega il segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola, in una missiva indirizzata, tra gli altri destinatari, sia alla prefettura di Caltanissetta che all’azienda. Sull’avvio del nuovo servizio rifiuti, almeno nei Comuni delle “cinque terre” e a Niscemi, da settimane vanno avanti gli incontri tra le parti, senza che si sia raggiunto un accordo. L’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, nell’ultima proposta avanzata ha indicato come soluzione quella di assunzioni a tempo determinato, tramite agenzie interinali, in attesa che Anac si pronunci sull’eventualità di un inquadramento a tempo indeterminato dei lavoratori, che lascerebbero Tekra per passare alla in house. I sindacati sono fermi nel ritenere che agli operai spettino tutti i diritti già maturati, ad iniziare dall’assunzione a tempo indeterminato. Nella missiva, Caiola fa riferimento a giurisprudenza amministrativa, riportando una pronuncia, proprio su un caso analogo. “La giustizia amministrativa non ravvisa contrasti tra l’applicazione della clausola sociale e i principi in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica, posto che il Consiglio di Stato ha affermato che questi ultimi non vengono violati qualora si proceda con l’assunzione a “tempo indeterminato dei dipendenti in servizio presso il gestore uscente se l’assunzione avviene per la durata del servizio svolto dalla società in house e questo anche se il rapporto sia stato definito a tempo indeterminato in quanto l’apposizione di un termine definitivo di risoluzione del rapporto fuga qualsiasi dubbio di assunzione a tempo indeterminato”, scrive il sindacalista.