Vertice Asp-sindaci su scuole, Greco: “Dad fino a quando non ci sarà screening completo”

Gela. L’allarme per il contagio Covid è alto e l’avvio delle scuole per il 10 gennaio è un banco di prova, secondo tanti che va necessariamente rinviato. Questa mattina, è in programma una riunione tra i vertici di Asp e i sindaci del territorio. L’avvocato Lucio Greco parteciperà e appoggerà l’ipotesi di uno screening generalizzato su tutta la popolazione scolastica, a partire dagli alunni. E’ convinto che serva un iniziale periodo di Dad, visto l’aumento progressivo del contagio Covid in città. “Nel corso dell’incontro, ribadirò la mia richiesta, già avanzata qualche giorno fa, di avviare immediatamente uno screening della popolazione scolastica, per capire se possa essere garantito un ritorno tra i banchi in tutta sicurezza. Comprendo le preoccupazioni dei genitori e di chi chiede di rinviare le lezioni in presenza – dice – e io stesso ritengo che la Dad sia la soluzione migliore fin quando lo screening non sarà stato completato. Non dimentichiamo, però, che questo è un provvedimento che, inevitabilmente, si ripercuoterà sul calendario scolastico, quindi occorre confrontarsi con i dirigenti scolastici e in ambito provinciale, per non creare differenze e andare avanti in modo omogeneo”. Conferma l’invito alla vaccinazione dei bambini, soprattutto quelli che già frequentano la scuola.