Vertice commissione urbanistica-tecnici prg, verifiche su Manfria e altre aree del territorio

Gela. Sarà un confronto su diversi aspetti del nuovo piano regolatore generale. Martedì, i componenti della commissione consiliare urbanistica incontreranno i referenti dello studio Urbani, che si sono occupati di definire le procedure tecniche e cartografiche del prg, diventato efficace dopo decenni di attesa. Da quanto emerge, pare che i consiglieri vogliano fare chiarezza soprattutto sulla situazione urbanistica e di vincolo della zona di Manfria. Potrebbe però essere l’occasione per avere ragguagli anche più ampi. Sarebbero tanti i punti da chiarire, soprattutto in una fase nella quale sono riemerse non poche polemiche sui vincoli imposti a vaste aree del territorio e previsti anche nel piano paesaggistico provinciale, che già al momento dell’entrata in vigore ha prodotto diverse opposizioni, anche giudiziarie.