Vertice Cosentino-alleati, coalizione alle battute finali prima del deposito delle liste

Gela. In queste ore stanno facendo il punto della situazione, prima del deposito ufficiale delle liste che potrebbe avvenire mercoledì. L’ingegnere Grazia Cosentino e i suoi alleati del patto largo moderati-centrodestra sono alle battute finali. Le liste saranno cinque, con gli esponenti di “Tutti insieme” collocati in Italia Viva, Forza Italia e Dc mentre Lega e “Cosentino sindaco” in una “bicicletta” con doppio simbolo. L’ex dirigente comunale, candidato a sindaco alla testa della coalizione con i partiti del centrodestra, nel fine settimana aprirà la seconda fase della campagna elettorale con la convention di domenica, alla presenza del governatore siciliano Renato Schifani. Il centrodestra ufficiale e i moderati (Dc e Italia Viva) vanno verso il forcing per lanciare l’outsider Cosentino, che dopo la lunga esperienza in municipio da qualche anno è responsabile tecnico di Impianti Srr, l’in house del servizio rifiuti. Si dovrà delineare il quadro degli assessori da indicare da subito e chiudere gli aspetti del programma. L’unica designazione già definita è quella del vicesindaco, il meloniano Vincenzo Casciana, capolista tra le fila di FdI.