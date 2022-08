Vertice del Campo Progressista in Sicilia, Chinnici “Mio ruolo di cucitura tra forze politiche”

PALERMO (ITALPRESS) – La richiesta a Caterina Chinnici di essere garante dell’intera colazione e non solo “donna di parte” (del Pd, ndr), l’avvio della campagna elettorale entrando nel merito del programma (con i prossimi giorni decisivi per l’elenco di questioni da affrontare), il “ridimensionamento” del Pd e una maggiore autorevolezza della candidata. Di questo – da quanto apprende l’Italpress – si è discusso a Palermo, durante il vertice a porte chiuse convocato proprio dalla candidata presidente della Regione Siciliana per il campo progressista Caterina Chinnici, per il programma di governo in vista delle elezioni Regionali del prossimo 25 settembre. All’incontro, oltre a Chinnici, hanno partecipato il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, il portavoce regionale del M5S, Nuccio Di Paola, e Claudio Fava (Cento Passi), collegato da remoto. “In qualità di candidata alla Presidenza della Regione Siciliana – dice Chinnici – ho la responsabilità di rappresentare l’intera coalizione e lavorerò affinché le proposte avanzate dai partiti possano, prima possibile, essere ricondotte a sintesi in un programma di governo sul quale affrontare la campagna elettorale. Durante l’incontro – aggiunge – il Movimento 5Stelle ha manifestato intransigenza su una propria lista di nove punti programmatici. In virtù del mio ruolo, cercherò di svolgere un lavoro di cucitura tra le forze politiche in questa fase difficile. L’interlocuzione proseguirà nei prossimi giorni. Ho inoltre chiesto – conclude – che durante la composizione delle liste si ponga massima accuratezza nel verificare che i candidati non abbiano alcuna pendenza con la giustizia, un prerequisito sul quale ho trovato sintonia e ho auspicato che le liste abbiano una consistente presenza di candidati espressi dal mondo giovanile, che rappresenta tanto il presente quanto il futuro della Sicilia”.

