Vertice dem, non si esclude appoggio esterno: Di Cristina distante da Greco

Gela. Non lo ha fatto con una formale convocazione, ma ha preferito un incontro, lontano dai riti dell’ordinaria “adunanza” di partito. Ieri, il segretario cittadino del Pd Peppe Di Cristina ha messo insieme dirigenti e vertici locali. C’erano praticamente tutti. Il caso non è chiuso e mentre il sindaco Lucio Greco qualche segnale di distensione (a modo suo) lo manda, i democratici tutto sembrano salvo che essere certi di rimanere in giunta. C’è già chi guarda ad un eventuale appoggio esterno, con il definitivo addio dell’assessore Grazia Robilatte, che sarebbe pronta anche all’eventualità di lasciare il municipio. L’affondo di ieri del consigliere comunale Vincenzo Cascino (molto vicino a Greco e all’assessore Giuseppe Licata) ha reso ancora più arido il terreno politico che fa da confine attuale tra il Pd e il sindaco. Il consigliere ha bollato come una “farsa” il ritorno in municipio dell’assessore Robilatte (formalmente ancora dimissionaria). Un rientro che però sembrerebbe dovuto ad urgenze amministrative, come l’appalto rifiuti nuovamente senza offerte, piuttosto che all’intenzione politica di rimettere indietro le lancette del rapporto di fiducia con il sindaco. Il passaggio del Pd tra le fila dell’opposizione è giusto una nota di fantapolitica, anche perché l’ipotesi parrebbe del tutto fuori da qualsiasi ragionamento interno. Se Greco non dovesse dare seguito alle tre richieste avanzate dai dem (riunione di maggioranza, cabina di regia politica e rimodulazione delle deleghe), allora sarebbe più concreta la possibilità di un’uscita molto anticipata dalla giunta, ma con un appoggio esterno.