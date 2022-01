Vertice forzista dopo tensioni in maggioranza, Gnoffo: “Polemiche si possono superare”

Gela. Sono stati nuovamente individuati come un “problema” politico, all’interno della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Domani, i forzisti faranno il punto della situazione, dopo le tensioni scaturite dal dibattito interno ai pro-Greco sul nuovo contratto Ghelas. Il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe ha convocato gli esponenti del partito. Ci saranno i consiglieri comunali Luigi Di Dio e Carlo Romano e l’assessore Nadia Gnoffo. Proprio Pepe, commentando le vicende di Ghelas e la scelta del ritiro dell’atto da parte del sindaco, ha comunque spiegato di non aver condiviso le dinamiche. I forzisti non hanno partecipato né alle riunioni preliminari né all’assise civica su Ghelas. Pepe e i consiglieri hanno chiaramente fatto intendere che un atto così importante andava valutato con molta attenzione, senza ricevere la documentazione solo pochi giorni prima della prova d’aula, come invece è accaduto. Il coordinatore azzurro è ritornato a spiegare che il sindaco Greco “non rispetta gli impegni” e non “condivide” le scelte. L’assessore Gnoffo, in vista della riunione di partito di domani, cerca di stemperare, anzitutto da un punto di vista politico. “Il segretario Pepe ha voluto spiegare il suo punto di vista sulla vicenda Ghelas e lo condivido – dice – del resto, i consiglieri comunali di Forza Italia hanno sempre dato un contributo determinante alla maggioranza. Sono sempre stati presenti. Pepe ha fatto rilevare che gli atti non possono essere trasmessi ai consiglieri, sempre all’ultimo momento. Credo che si sia creato un polverone per nulla e si può sempre recuperare con il dialogo, che ci sarà anche con il sindaco. Non c’è nessuna spaccatura interna in Forza Italia. Sicuramente, ritengo sia stato fuori luogo l’intervento dei consiglieri di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli e Romina Morselli. Concordo a pieno con quanto hanno detto sia Pepe che i consiglieri di Forza Italia”. Alla riunione di domani dovrebbe prendere parte il deputato regionale Michele Mancuso, che in queste ultime settimane ha preferito non intervenire direttamente, anche nella querelle che si è innescata tra i suoi e una parte della maggioranza del sindaco.